プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、お笑いタレント・はなわ（49）がガッツさんを追悼した。はなわは自身のXを更新し、今年1月に開催した芸歴30周年単独ライブでの2ショット写真などを添えて悲痛な思いと感謝をつづった。以下ははなわの追悼全文。ガッツ石松さんの訃報を