運動部に在籍していた約２０年前、プロボクシングの世界戦を手伝い要員として取材に行く度に楽しみにしていたことがある。試合終了後に、ガッツ石松さんに直接電話をかけられたことだ。世界戦を観ての評論「ガッツの目」の話を聞くためだった。１９７１年生まれの自分には、ガッツさんの現役時代の記憶はない。すでにバラエティー番組で知る人物だったが、７４年４月のＷＢＣ世界ライト級タイトルマッチで王者ロドリフォ・ゴン