会議やディベートでの発言中に、話をかぶせられた経験はないだろうか？その原因はあなたにあるかもしれない。実は、話を途中で遮られてしまう人は、「発言が終わるサイン」をうまく出せていないことが多い。最後まで聞いてもらうために必要なこととは？※本稿は、編集者の水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。心理学者が発表した論文のタイトル「なぜサッチャーは話を遮られるのか」