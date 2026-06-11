俳優・佐々木希さんが、デビュー20周年を記念して10年ぶりとなるカレンダーを6月9日に発売。”目が合いすぎる”をコンセプトにした「日めくりカレンダー」のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 佐々木希 】”気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる”「日めくりカレンダー」のオフショットを大量公開佐々木さんは「カレンダーオフショット」と題して、「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイ