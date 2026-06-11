１１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１２銭円安・ドル高の１ドル＝１６０円５０〜５１銭で大方の取引を終えた。対ユーロは、横ばいの１ユーロ＝１８５円２９〜３３銭で大方の取引を終えた。