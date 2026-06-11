ロッテの広池康志郎投手が12日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。DeNAは入江大生投手が先発する。広池は開幕を中継ぎとして1軍を迎え、4月12日の西武戦から先発に配置転換、ここまで9試合（先発は7）に登板して2勝2敗、防御率3・33。ローテションの一角を担う存在となっている。DeNAは昨年6月21日にプロ初登板初先発した相手。その時は2回に牧、筒香、戸柱に3者連続本塁打を浴びて初黒星を喫した