（CNN）イラン国内の複数の目標を攻撃したとの米国の発表を受け、イラン革命防衛隊は、クウェートやバーレーン、ヨルダンの米軍基地を狙った報復攻撃を11日未明に実施したと明らかにした。イランが米国の攻撃への報復で中東の米軍基地を狙うのは2夜連続。敵対行為の激化を受け、国連のグテーレス事務総長は、現状は停戦というよりも「戦闘の規模が縮小した」状況に見えるとコメントした。トランプ米大統領は最初の夜に行われた攻撃