ガッツ石松さんのトーク力と機転に助けられたことがある。２００７年１０月。比叡山の僧侶が断食修業を行った。私は当時の上司のからのムチャぶりで「減量経験が豊富であろうガッツさんに、断食のつらさと、どう悟りを開けるのか語ってもらえ」という指令を受けた。しかも急に。さて電話に出てくれたガッツさん。「人間、食べなくなると感覚が鋭くなるんだ。宗教で断食をやるのはよく分かるよ」と共感。断食中は「バケツいっ