女優中条あやみ（29）が11日、Kアリーナ横浜で開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」2日目のグリーンカーペットに登場した。同イベントはライブフェスとは異なり、ミセスが提唱するファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。同イベントでMCを担当する中条。「初司会でつたなかったし、いたらない部分が多かった」と反省しつつも、「