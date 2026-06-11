元ボクシング世界ライト級王者で、タレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のために亡くなったことが１１日、分かった。７６歳だった。訃報を受けて、ガッツさんを天然ぶりネタにした「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」が話題となったお笑いタレントのはなわがコメントを発表。「今はまだ信じられない気持ちです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と、悼んだ。そして「エンタの神様で歌わせていただいた『