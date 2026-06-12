マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズ新章『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、新場面写真4点が解禁された。 前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』でピーター・パーカーは、恋人MJや親友ネッドといった愛する人々を守るため、世界中の人々から自分の記憶を消すとい