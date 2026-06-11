演歌歌手の山内惠介が１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に登場した。山内は昨年、同賞を楽曲「紅の蝶」で受賞。今年も、楽曲「北の断崖」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされた。開演前に囲み取材に応じた山内は「２年連覇狙って頑張りますので、勇姿を見届けてく