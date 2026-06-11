バンダイ「一番くじ」の公式Xアカウントが、「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」(2026年10月)と「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」(2026年11月)の発売決定を発表しました。「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA210月発売予定の「一番くじ 機