ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」が１１日、開幕した。オープニングレースでは石渡翔一郎（２３＝東京）が４カドからまくって勝利し、通算１００勝を達成した。父の背中に近づいていく――。ボート界屈指の江戸川巧者・石渡鉄兵を父に持つ翔一郎が区切りとなる通算１００勝目を江戸川で決めた。７３２走目での節目の勝利だったが「全然知らなかったです。１００勝した感じはしないですね