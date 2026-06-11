浜辺の茶屋／オンザビーチの海カフェのパイオニア海に向いたカウンター席1994年にオープンして以降、沖縄の海カフェのアイコン的存在の人気店。2025年6月にリニューアルしました。浜辺に面したロケーションで、満潮時には建物のすぐそばまで波が打ち寄せます。特等席は海に向いたカウンター席。波音が聞こえ、自然との一体感が楽しめます。「クロックムッシュ」715円は、厚切りトーストの上にハムとチーズがたっぷり。「紅イモのチ