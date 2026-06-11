『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の主要キャストたちが10年ぶりに再会し、胸の内を明かす。6月11日、tvN開局20周年特別企画『トッケビ10周年旅行』の予告映像が公開された。【写真】平野紫耀と『トッケビ』俳優の共演メインキャストのコン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナが、ドラマのロケ地だった江原道・注文津（チュムンジン）を訪れる様子が収められている。コン・ユは『トッケビ』を振り返り、「私にとって