【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、9日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。「しんどかった」番組を実名で明かした。【写真】くりぃむ上田「しんどかった」と打ち明けた番組での姿◆上田晋也「しんどかった」16年半司会を務めた番組を実名告白この日の番組のテーマは「ルッキズム」だったことからMCの上田は「芸人なんてル