TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に出演した。「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLE が立ちあげた新しいエンタテインメントメディアで、ライブやフェスとは異なる、 ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーだ。【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！今年で2回目となる「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMON