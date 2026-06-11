【モデルプレス＝2026/06/11】歌手で俳優の鈴木愛理が11日、自身のインスタグラムを更新。X（旧Twitter）で話題となっていたマクドナルドでの食事風景について言及した。【写真】32歳元ハロプロ美女、朝マックで爆食い◆鈴木愛理、朝マックハッシュポテトを5枚重ね食べAI生成と疑われる鈴木は6日、自身のX（旧Twitter）にて「マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！ 」とマクドナルドで食事中の写真を投稿