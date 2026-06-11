1st Arena Tour 2026「Shall we hit the Banquet？」を絶賛開催中のMAZZELより、NAOYAさんとHAYATOさんが登場。特集に関するお話から、プライベートでやりたいことまで、リアルな“ナオトム”をたっぷりお届けします！── 今回は近未来感のあるスーツスタイルと、キュートな双子スタイルで撮影させていただきました。スーツ衣装のメイクはKAIRYUさんとSEITOさんから「普段はハイライトとチークでキラキラな二人のかっこいいところ