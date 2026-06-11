西宮市内や周辺エリアには、法律に関わるトラブルを費用負担なしで相談できる窓口が複数設けられています 生活の中で法律に関わる悩み事やトラブルが生じた際、正しい方法で解決へと導いてくれるのが弁護士です。西宮市やその近隣エリアにおいては、弁護士事務所を筆頭に、法テラス、兵庫県弁護士会、西宮市役所といった様々な場所で、無料の法律相談窓口を設置しています。専門家に話をすることで、「複雑に絡み合った状況を整