プロ野球のファーム・リーグは11日、東、中、西地区と交流戦の計5試合が行われた。東地区のロッテはオイシックス戦（長岡）に8―2で逆転勝ち。先発・石川柊は2回2/3を6安打2失点で、3番手の育成選手・本前が2回2安打2奪三振無失点で3勝目（2敗）を挙げた。角中が2回に2号ソロ、ドラフト4位・桜井（昌平）が3安打1打点、石川慎が2安打3打点。オイシックス先発・井口は5回3安打1失点。浅井が2回の1号ソロなど2安打、小西も2安打1