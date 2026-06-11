神奈川・相模原市の河川敷で女子高校生が死亡しているのが見つかり、警察は知人の19歳の少年が事情を知っているとみて話を聞いています。11日午前2時過ぎ、相模原市南区の相模川の河川敷で女性が倒れているのが見つかりました。倒れていたのは座間市に住む17歳の女子高校生で、病院へ搬送されましたがその後、死亡が確認されました。捜査関係者によりますと、10日夜に女子高校生の家族から「娘が家に帰ってこない」と110番通報があ