再審制度の見直しを巡り、参政党の神谷宗幣代表は11日、国会内で記者会見し、修正された政府案に賛成すると表明した。参政が賛成すれば、与党が少数の参院でも過半数に達するため、今国会で成立する公算が大きくなる。