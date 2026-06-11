12日のオリックス戦（京セラドーム）で予告先発する村上頌樹投手（27）は「疲れも残ってないし、いい準備ができた」とSGLでの残留練習では2日連続でブルペンに入り、中5日の登板にも万全の状態で臨む意気込みを示した。「カードの頭で投げさせてもらうのはうれしいこと。2戦目、3戦目につながる投球をしたい」5月16日の広島戦から4連勝中。内容も結果も伴っている。オリックス戦は4年連続の登板で、過去0勝2敗だが、防御率1