女優上白石萌音（29）が11日、Kアリーナ横浜で開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」2日目のグリーンカーペットに登場した。同イベントはライブフェスとは異なり、ミセスが提唱するファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。この日は真っ赤ドレスを着て登場。「このカーペットの差し色になればと思い、赤を選びました。ロンドンから