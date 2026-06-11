FRUITS ZIPPERがが11日、Kアリーナ横浜で開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」2日目のグリーンカーペットに登場した。同イベントはライブフェスとは異なり、ミセスが提唱するファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。櫻井優衣（26）はこの日の衣装について、「普段はポップでメンカラ（メンバーカラー）を分かりやすくした衣装が