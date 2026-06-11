物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！1：くら寿司くら寿司では、3日間限定で人気商品「熟成中とろ（一貫）」を全店特別価格の110円（税込）で提供します。また同日より、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や