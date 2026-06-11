中国工程機械工業協会（CCMA）が6月8日の発表によると、今年1〜5月、中国で建設機械業界の主要製品の中国国内・海外販売量はいずれも前年同期比で大幅に増加したとのことです。中でも新エネルギーを動力源とする建設機械の販売は好調を維持し、電動ローダーの輸出量は同208％増の1232台に達しました。最新のデータによると、今年1〜5月に中国国内で販売された掘削機は同24．7％増の計12万6875台、各種ローダーの販売量も同27．3％