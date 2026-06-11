「モータースポーツの聖地」に玄関口のPAとSICがオープンへNEXCO中日本とトヨタ不動産は2026年6月11日、建設中の新東名高速上り線に「小山PA（仮称・静岡県小山町大御神）」を整備すると発表しました。両社は小山PAの運営を連携して行い、快適でくつろげる空間を提供するとともに、魅力向上によって立ち寄りを誘引し、静岡県小山地域やモータースポーツの発信拠点となることを目指すといいます。現在NEXCO中日本は新東名高