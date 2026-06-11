ALL iN FAZEが、新体制初のデジタルシングル「Ciel」を6月10日に配信リリースした。 （関連：超難読バンド・ผ้าอ้อม99999「未来から見たら教典になるかも」結成、ルーツ、ミームへの偏愛が生む“Junk Pop”を語る） 今回リリースされた楽曲は、現在のバンド構成だからこそ表現できるサウンドを追求する中で、自然と初期衝動を感じさせる原点回帰的な楽