『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』の販売グッズ第二弾と、入場チケットの一般先着販売情報、愛知会場の詳細が発表された。 【写真】『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』販売グッズを見る 本展は、東京・松屋銀座8階イベントスクエアを皮切りに全国巡回開催される展覧会。東京会場の会期は2026年8月13日から9月2日まで。 公開された販売グッズ第二弾には、展覧会メインビジュアルイラストを使用した荒川弘の直筆サイン入りプ