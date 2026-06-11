サンリオ人気キャラクターの“シナモロール”とコラボレーションしたアフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」が、6月24日（水）〜8月23日（日）の期間、東京・表参道にある「MOSKA by Ginger Garden」で開催される。【写真】食べるのがもったいない！シグネチャースイーツの「そのままシナモロールムース」■空に浮かぶメリーゴーラウンドをイメージ今回開催される「シナモロールとテディジンジ