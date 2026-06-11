ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットにFRUITS ZIPPERが登場した。【写真】ヘアアクセサリーも注目！FRUITS ZIPPERソロカット■元気いっぱいにポーズこの日、FRUITS ZIPPERの月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中ま