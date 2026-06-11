日本代表MFの南野拓実は、昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、ワールドカップ出場は叶わなかった。それでも、“メンター”としての帯同が決定。ピッチには立てないものの、チームを支える役割を担う。現地10日、その31歳MFからスピーチがあったようだ。GKの鈴木彩艶はその言葉に感銘を受けたという。初戦でベトナムに苦戦して波に乗れず、ベスト８敗退に終わったアジアカップとの違いを問われ、こう答えている。