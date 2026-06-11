横浜FCは６月９日、東洋大DF中村琉聖の2027年からの加入内定を発表。横浜FCのアカデミー出身で左サイドバックを主戦場とするレフティは、悔しさを成長に変えて、育ったクラブへの帰還を決めた。横浜FCのユースを卒業したのちに進学した東洋大では、１年時の夏頃からAチームのメンバー入りを果たす。２年時にチームは全国大学サッカー選手権大会を制し、それによって出場権を得た天皇杯で柏レイソルやアルビレックス新潟を倒す