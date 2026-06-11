阪神は11日、10日ソフトバンク戦の二塁盗塁を巡る判定について、日本野球機構（NPB）に書面で確認を求めた。書類を提出した嶌村聡球団本部長の発言要旨は次の通り。▽判定、退場処分は受け入れる「藤川監督の退場についてはアグリーメント通り。処分は受け入れており、判定に異議を申し立てるものではない」▽書面で何の確認を求めたのか「通常はこういうことはしません。アウトの根拠、理由を聞かせていただきたい。ど