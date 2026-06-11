大阪・ミナミに誕生した新たな複合ビル「クオーツ心斎橋」。来週、高層階のホテルとレストランが開業します。 大阪メトロ・心斎橋駅直結という抜群の立地にオープンした大型複合施設『クオーツ心斎橋』。今年4月にすでにブティックやカフェなどのショップのほか、オフィスフロアも運用が開始されていますが、さらに来週、16階以上の高層階エリアが開業します。 ホテルは、「ヒューリック」が展開するラ