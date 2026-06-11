日本三景のひとつ、京都の天橋立でクマが出没。観光地の現場は騒然としました。 【写真を見る】砂浜を走るのは“クマ”「まさか自分の目の前を通るなんて」京都・天橋立に出没大阪では近畿のクマ対策話し合う会議 砂浜を走っているのは、クマです。10日午後4時半すぎ、京都府宮津市の天橋立で「熊が出て松並木の方に走っていきました」と通行人の女性から110番通報がありました。 警察などによりますと、クマは海を泳いで住宅