元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。ボクシング引退後は、タレント、俳優としてマルチに活躍しお茶の間の人気者となった。「ガッツポーズ」の語源となったほか、「OK牧場」の名言も残した。ガッツさんは3度目の世界挑戦となった1974年（昭49）4月11日、WBC（世界ボクシング評議会）同級王者ロドルフォ・ゴンザレスに8回KO勝ちして悲願のベルト奪取。拳を突き上げる