プロ野球・巨人の石井琢朗2軍監督が5月25日に支配下契約となったティマ選手について「ジャパニーズドリームを実現してもらいたいなと思います」などとエールを送りました。「支配下になったときは勝手にモチベーション、アドレナリンが出ると思うので、支配下になるまでが大変だった」と振り返った石井監督。「そこを目標においてやっていたと思うので、いろんな焦りとかがあったと思う。そこをなるべくモチベを下げないように（し