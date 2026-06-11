消防によりますと午後3時半ごろ、札幌市の地下鉄大通駅の構内で「においはないが咳き込む人がいる」と消防に通報がありました。規制線が張られ、多数の消防車が出て対応にあたっています。今のところ、けが人や搬送の情報などは入っていません。（ANNニュース）