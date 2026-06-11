未解決だった数学の証明問題を人工知能（AI）で解いたとの報告が相次ぎ、欧米の数学者が警鐘を鳴らす宣言を11日までに発表した。信頼性の担保がなく検証も困難な証明が流通するなどの脅威を挙げ、発表者が正確性に責任を持つよう勧告する内容。日本を含む84カ国・地域の数学団体で構成する国際数学連合が支持を表明、2千人を超える世界の数学者からも賛同が集まっている。宣言は、オランダのライデン大で昨年開催された数学の