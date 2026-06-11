１０日午後８時半頃、東京都豊島区池袋の路上で「ひったくりがあった」と通行人から１１０番があった。警視庁池袋署によると、中国人女性（６０）が、徒歩で近づいた男２人から催涙スプレーようのものを吹きかけられた上、素手で殴られるなどし、頭に軽傷を負った。女性は「現金約８００万円が入ったショルダーバッグを奪われた」と話しているといい、同署は強盗傷害事件とみて、逃げた男らの行方を追っている。現場は池袋駅