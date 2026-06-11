日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が９日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「パパママの心配事を解消ＳＰ」。プロ野球・元阪神の鳥谷敬氏が出演した。現役時代に華麗な守備でゴールデングラブ賞５回の名手として活躍した鳥谷氏は「次男が小学生ぐらいのときに野球を始めて。自分は基本的にはあんまり野球やってほしくなくて。みんなに。やっぱり確率も悪いし難しいので…」と話した。さんまは「一線級っ