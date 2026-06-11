女優の榮倉奈々（38）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優・賀来賢人（36）の呼び方を明かした。榮倉はストーリーズで「子供の為じゃない映画館は4年ぶり」と告白。前回は「みんなが寝静まった後に行った深夜のまさかのRRR映画みて吹き出したの初めてで最高の夜だった。連れ出してくれてありがとう、まりちゃん」と振り返り、「で、それ以来の今朝」と伝えた。そして「今度は早朝」と続け、「オープン前の映画館