歌手宍戸マサル（57）が11日、Xを更新。2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんとの思い出をつづった。宍戸は「『ウルトラマン80』で父親役を演じてくださったガッツ石松さん。現場ではとても温かく接してくださいました。この写真を見ると、当時の撮影の日々が昨日のことのようによみがえります。謹んでご冥福をお祈りいたします」とガッツ石松さんとの思い出をつづり、当時の写真を投稿した。