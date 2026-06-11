岩手県を中心に活躍するヒーロー「鉄神ガンライザー」の公式アカウントが11日、Xを更新。2日に肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんをしのんだ。公式アカウントでは「突然の訃報に驚いています。ガッツさんには2018年の#東北ヒーローズに出演していただきました。とても気さくで優しい方でした。ご冥福をお祈りいたします」とガッツ石松さんを悼んだ。「鉄神ガンライザー」は岩手県内のイベントや