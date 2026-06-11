元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。ガッツさんが所属していたヨネクラジムの後輩世界王者となる大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は同日、スポーツ報知の取材に応じ「ヨネクラジムの偉大な先輩として、ガッツ石松さんを誇りに思っていた。日本人で初めてライト級で世界王者になって、５度も防