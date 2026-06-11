体操女子で７個の五輪金メダルを獲得したシモーネ・バイルズ（米国）が、命の危機に直面していたと米メディア「ＣＨＲＯＮ」が伝えている。バイルズは２０１６年リオデジャネイロ五輪から２４年パリ五輪まで３大会に出場し、金メダル７個を含む１１個のメダルを獲得。同メディアは「ヒューストン出身のシモーネ・バイルズ選手が、最近入院し、危うく命を落としかけたことを明かし、ファンの間で心配が広がっている。五輪体操選